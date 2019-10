Tatt i kontroll

Politiet har utstedt to forenklede forelegg for fartsovertredelse etter en fartskontroll i ei 60-sone på Vartdal. I tillegg er en tredje fører, som også kjørte for fort, mistenkt for kjøring i påvirka tilstand. Blodprøve blir tatt, og sak opprettes.