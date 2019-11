Tatt i 147 km/t

En mann i 20-årene er dømt til fengsel i 24 dager etter at han kjørte i 147 km/t i 80-sonen på Ørskogfjellet. Sunnmørsmannen er to ganger tidligere dømt for fartsovertredelser og retten mener at dette viser manglende respekt for regelverket og for hvor farlig det kan være å kjøre så fort. Mannen er fradømt førerretten i 19 måneder og må ta ny førerprøve for å få igjen førerkortet.