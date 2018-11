Tatt hand om av politiet

To personar har blitt tatt med inn til Molde politistasjon etter å ha kome med truslar på sosiale medium. – Truslane var av ein slik karakter at vi valde å sette i gang ein aksjon. Vi vil no ta ei formell forklaring frå dei involverte, seier Kenneth Sætre, operasjonsleiar i politiet.