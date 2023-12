Tatt hand om av ambulanse

Politiet melder at to personar blir tatt hand om av ambulansepersonell etter ein kollisjon ved Årø i Molde. Politiet opplyser at ein person blir frakta til sjukehuset i Molde for sjekk, medan den andre blir kontrollert på staden. Det var to bilar involvert i ulykka. Det er manuell trafikkdirigering på staden, melder politiet.