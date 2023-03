Tatt for teoriprøvejuks

To personar blei tatt for teoriprøvejuks i Møre og Romsdal og Trøndelag i fjor. Det melder Statens vegvesen. Totalt i heile landet avdekte dei 18 forsøk på juks. 11 personar fekk 10 månaders karantene. dei åtte andre fekk mellom 5 og 11 månaders karantene. I tillegg blei 11 av sakene meldt til politiet. Dette er for eksempel saker der Statens vegvesen mistenker at juksinga var organisert med profesjonelle bakmenn.