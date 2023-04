Tatt for ruskøyring to gongar

Ein person er pågripen i Sula, etter at personen blei stoppa og mistenkt for ruskøyring for andre gong på ein kveld. Det melder politiet. Personen blei teken med for å ta prøver, og blei pågripen fordi politiet meinte det var fare for at personen kom til å gjere det igjen.