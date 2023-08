Tatt for ruskøyring

Politiet har oppretta ei straffesak mot ein bilførar etter å ha stoppa ein bil for kontroll i Ålesund sentrum. Føraren blir meldt for ruskøyring og for å ha køyrt bil utan gyldig førarkort. I tillegg skulle bilen ha vore avregistrert, opplyser politiet i Møre og Romsdal.