Tatt for ruskjøring

Politiet måtte natt til lørdag rykke ut både i Stranda og i Ålesund for å stoppe bilførere mistenkt for ruskjøring. I Ålesund fant politiet også mindre mengder hasj og amfetamin. Førerne ble tatt med til legevakt for å bli tatt blodprøve av, melder politiet.