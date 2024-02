Tatt for promillekøyring

Ein bilførar køyrde av vegen på fylkesveg 60 i Dregesvingane i Stranda natt til laurdag. Det var to personar i bilen, men ingen skal ha blitt skadd i uhellet. Politiet melder at bilføraren, ein mann i 20-åra, er sikta for promillekøyring og køyring utan gyldig førarkort.