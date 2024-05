Tatt for fyllekøyring

Rundt klokka 02.45 i natt blei ein bilførar stoppa for kontroll i Ulsteinvik sentrum. Føraren, ein mann i slutten av tenåra, er mistenkt for å ha køyrd bil medan han var påverka av alkohol. Politiet opplyser at vedkomande blei tatt med til politistasjonen for å sikre bevis. Føraren fekk førarkortet beslaglagd og politiet har oppretta ei straffesak.