Tatt etter seks år

Ein person vart gripen av politiet i Nord-Makedonia etter at han skal ha vore involvert i eit ran av ein gullsmed på Moa i Ålesund i 2014, skriv spm.no. To menn vart dømt for ranet, mens den tredje mannen ikkje vart funnen før no. Tjuvane fekk med seg verdiar for 2,1 millionar kroner.