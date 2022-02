Tar til orde for et spleiselag

Ordføreren i Stranda, Jan Ove Tryggestad (Sp), vil ha med seg Stryn, Skjåk og Møre og Romsdal fylkeskommune til å forskottere penger til planlegging av ny veg over Strynefjellet

Det er satt av penger til planlegging fra 2024, men da kommer vi for seint i gang, mener Tryggestad. Han håper at en forskottering kan føre til at planleggingsarbeidet kan komme i gang allerede i 2022.

Tryggestad vil utfordre Møre og Romsdal fylkeskommune på å være med. Han mener det gode resultatet som fylkeskommunen hadde i 2021 gjøre det mulig å løfte frem dette.

– Det er helt avgjørende å komme raskt i gang med planleggingsarbeidet, sier han.