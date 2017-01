Tar selvkritikk

Politimester Ingar Bøen tar selvkritikk for at noen saker har tatt for lang tid. I en rapport som TV2 har gjengitt, har Møre og Romsdal politidistrikt fått kritikk fra Riksadvokaten for å ha latt saker ligge, blant annet ei sak der ei ung jente ble utsett for overgrep. Dette er mitt ansvar, sier Bøen. Men han mener det er feil framstilt at den ene saka blei liggende hos en politijurist i to år og vil ta dette opp med statsadvokaten.