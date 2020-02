Tar seg inn med snøskuter

Leitemannskap tar seg inn med snøskuter frå Brøstet for å leite etter ein mann og ei kvinne i 20-åra frå Sunnmøre som ikkje kom tilbake etter ein fjelltur i Reinheimen i helga. Forsøket på å leite med helikopter blei avbrote på grunn av dårlig sikt, opplyser politiet. Dei veit ikkje om dei to har tatt ei ekstra natt på DNT-hytta Vakkerstøylen på grunn av mykje snø, men vil prøve å ta seg inn for å sjå om dei treng hjelp, opplyser operasjonsleiar Thomas Holte ved Møre og Romsdal politidistrikt.