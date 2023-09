Tar over samanrast hus

Rauma kommune har overtatt den falleferdige bustaden på Mittet. Huset har stått tomt i fleire år og var ein del av eit privat dødsbu. Naboar har vore bekymra for tryggleiken og kravd at kommunen tar ansvar. Bustyrar Nils Ivar Sylte seier at det var ei fornuftig løysing at kommunen overtok eigedomen.