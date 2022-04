Tar opp utanforskap

Ungdom som fell utanfor samfunnet utan skulegang og jobb, blir eit av dei viktigaste tema under ein stor konferanse i Molde i morgon. Utanforskap er eit stort problem for dei det gjeld, men og fordi Møre og Romsdal har eit stort behov for ung arbeidskraft. Statsforvaltar Else May Norderhus håpar at konferansen gjer det lettare å sjå løysingar. – Her blir det lagt fram informasjon om ny kartlegging av situasjonen, men det bllir og viktige diskusjonar med ungdommen om korleis ein skal løyse problemet, seier Norderhus.