Tar opp att etterforsking

Politiet tar opp att etterforskinga etter eit mistenkeleg dødsfall i Ålesund i fjor vår. Det skriv Sunnmørsposten. Saka vart lagt bort i august, men dette vart påklaga, og statsadvokaten tok klagen til følge. No er to personar sikta for å ikkje hjelpe ein mann som var i fare.