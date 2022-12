Tar kontakt for å si opp livsforsikring

At mange nå ønsker å avslutte livsforsikringen, ser Nordea i Ålesund som et signal på at på at mange opplever strammere økonomiske tider, skriver Sunnmørsposten.

– Det er urovekkende at folk vil kutte livsforsikringen sin, sier Aage Christensen, som er leder for personmarkedet for Nordea i Ålesund.

Banken har i det siste hatt en økning på 20 prosent i henvendelser av kunder som søker økonomisk rådgivning.