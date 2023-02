Tar ikkje stilling til vern no

Klima- og miljøminister Espen Barth-Eide vil ikkje ta stilling til eventuelt vern av Sulafjellet no. Partiet MDG har stilt ministeren spørsmål om det er aktuelt å verne fjellet for å unngå at gondolbyggging skal gjere uoppretteleg skade på naturen. Barth-Eide seier at lokale og regionale ønsker om vern i første omgang bør sendast inn til statsforvalteren for vurdering.