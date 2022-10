Tar ikke gjenvalg

Ordføreren i Surnadal, Margrethe Svinvik (Sp), søker ikke gjenvalg i 2023. Svinvik skriver på sin Facebook-side at den viktigste grunnen til at hun ikke vil fortsette, er arbeidet med Todalsfjordprosjektet, der hun er inhabil. Det fører til at hun må veie ordene sine og ikke kan ytre seg fritt om et så omfattende vegprosjekt i regionen. Svinvik har vært ordfører i Surnadal kommene siden 2019.