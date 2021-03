Tapte sak om ny skole i Averøy

Tingretten har avslått en klage fra Veidekke Entreprenør som krevde at Averøy kommune skulle stoppe tildelingen av arbeidet med ny barneskole. Betonmast Rausand A/S vant anbudskonkurransen, men Veidekke mente de hadde forandret på mye av bygget og at det derfor var brudd på kjøpsdokumenta. Retten er uenig og krever at Veidekke betaler saksomkostningene til kommunen med 214.000 kroner.