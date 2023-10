Tapte sak mot dansk selskap

Det danske selskapet Lemvigh-Müller AS gjekk til sak mot Hareid Elektriske og har no vunne fram med kravet sitt i Møre og Romsdal tingrett.

Der blei dei dømt til å betale Lemvigh-Müller vel 1,9 millionar danske kroner, pluss renter. Det skriv Sunnmørsposten. I 2020 blei det opna konkurs i selskapet frå Hareid.

Same dag som konkursen blei opna sende Lemvigh-Müller eit krav på om lag to millionar kroner til Hareid Elektriske, som hadde kausjonert for selskapet som no var konkurs. Hareid Elektriske svarte at kausjonen etter avtalen berre gjaldt til 31. desember. Men retten meiner det ikkje er rimeleg at kausjonskravet skulle falle vekk, skriv avisa.