Tapte sak i tingretten

Fjord1 kan pålegge styrmenn og kapteinar ansvar for sjølvbetente kioskar på ferjene. Det har Sogn og Fjordane tingrett slått fast, ifølge Sunnmørsposten. Ein kaptein og ein overstyrmann gjekk til sak mot Fjord1 fordi dei meinte tilsette i slike jobbar ikkje skulle ha ansvar for drift av sjølvbetente kioskar om bord på ferjene. Dei tilsette har no tapt saka i Sogn og Fjordane tingrett.