Tapte mot Romerike Ravens

Etter ein jamn start på kampen mot Romerike Ravens for Volda, klarte dei etter kvart ikkje å henge med. Til pause låg Volda under med to mål til stillinga 9–11.

Stillinga enda til slutt 25-29, og laget frå Søre Sunnmøre ligg no på jumboplass på tabellen i Eliteserien for kvinner.