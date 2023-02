Tapte mot Ørsta kommune

Ein mann, som kravde millionerstatning, har tapt i tingretten mot Ørsta kommune. Mannen saksøkte kommunen og barnevernstenesta for 1,5 millionar kroner.

Foreldra mista retten til omsorga for sitt førstefødde barn, men då dei fekk barn nummer to fekk dei behalde det.

Faren meiner at barnevernet skulle lagt til rette for at også det eldste barnet fekk vekse opp i familien.

Men retten finn ikkje grunnlag for kravet. Mannen må no betale kommunen sine sakskostnader på over 170 tusen kroner, skriv Sunnmørsposten.