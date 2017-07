Tapte i retten om 20 år gammel mur

Per Kåre Johnsen gikk til rettssak mot Molde kommune etter å ha fått dagbøter på 350.000 kroner. Kommunen hevdet Johnsen satte opp en ulovlig mur for 20 år siden.

Det var i 1997 at arbeidet startet med en mur, trappetrinn, platting og peis i strandkanten nedenfor huset i Kringstadvegen. Året etter sendte kommunen et brev der de varslet at arbeidet var i strid med reguleringsplanen.

Johnsen ble bedt om å søke etter Plan- og bygningslova. Johnsen hørte ikke mer fra kommunen etter dette, og sier han oppfattet at alt var greit. Nesten 20 år senere hører han fra kommunen igjen.

«Vesentlig terrenginngrep»

Før retten kom frem til en dom var de på befaring på Johnsens eiendom. De viser til at det dreier seg om fundamentering av større steiner i grunnen i strandsonen og tilførsel av steinmasser.

I dommen fra Romsdal tingrett står det at retten ikke er i tvil om at tiltaket er i strid med dagjeldende og någjeldende reguleringsplan. De mener dette dreier seg om en «konstruksjon eller anlegg» og «vesentlig terrenginngrep».

«Etter en konkret og samlet vurdering finner retten at det ikke foreligger tungtveiende grunner for å frita saksøker for erstatningsansvaret som nevnt i tvisteloven § 20-2 tredje ledd.», står det i dommen.