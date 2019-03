Tapte i lagmannsretten

Ein familie som kravde inntil fire millionar i erstatning frå ei nordmørskommune, vann ikkje fram i lagmannsretten. Dei må i staden betale vel 150 000 kroner i sakskostnader. Striden starta då barnevernet henta ut borna i ein familie etter påstandar om vald i heimen. Retten kom til at kommunen ikkje hadde grunnlag for å flytte borna, og dei fekk dermed kome heim att etter nokre månader. Nordmøre tingrett kom i fjor til at barnevernet hadde handla korrekt, og lagmannsretten sluttar seg til det no.