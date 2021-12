Tapte i Høgsterett etter husbrann

Ein huseigar på Nordmøre tapte saka mot forsikringsselskapet, etter at han etter alt å dømme tende på huset sitt sjølv. Det har Høgsterett slått fast. Huseigaren fekk først utbetalt vel to millonar kroner fordi huset blei totalskadd i ein brann. Retten er komen til at huseigaren truleg sette fyr på huset sjølv, og at han klaga for seint. No må han betale tilbake det han har fått frå forsikringsselskapet, i tillegg til 200 000 kroner i sakskostnader etter rettsaka.