Tapte for Fredrikstad

Molde Elite tapte 26-22 for Fredrikstad i kveld i en kamp i REMA 1000-ligaen som er den øverste divisjonen i håndball for kvinner. Fredrikstad ledet 15-13 ved pause. Dermed ligger Molde på fjerdeplass i serien når en kamp gjenstår og forspilte trolig muligheten for en medalje i årets sesong.