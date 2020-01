Tapt for KBK

Både Amidou Diop og Torgil Gjertsen er tapt for Kristiansund. Kontraktene til de sentrale KBK- spillerne gikk ut ved nyttår, og det ble tidlig klart at de to ikke ville forlenge med klubben. Nå melder TK at Diop har signert for en tyrkisk klubb, mens Gjertsen skal være på vei til polsk fotball.