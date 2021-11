Taper inntekter

Det er kritisk dersom fylkeskommunene ikke får kompensert for inntektstapet i kollektivtrafikken også inn i 2022, sier fylkesordfører Tove Lise Torve fra Arbeiderpartiet.

Under koronaen forsvant mange passasjerer, men fylkeskommunene fikk kompensert tapet. Verken Solberg- eller Støre-regjeringa vil videreføre dette, men passasjertallene er fortsatt godt under 2019-nivå.

For Møre og Romsdal utgjør dette et inntektstap på 24 millioner kroner i første halvdel av 2022, sier Torve. Hun håper at dette kommer på plass i forhandlingene med SV i Stortinget. Dersom dette ikke skjer kan vi måtte kutte i atilbudet eller i andre tjenester, sier Torve.