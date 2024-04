Tap til Aalesund

Aalesund måtte reise slukøyra heim etter laurdagens besøk i Egersund, trass i at sunnmøringane scora det første målet. Kampen enda 3-1 til rogalendingane. Isaac Atanga fekk to gule kort og blei derfor utvist i 85. minutt. Aalesund ligg no på tolvteplass i førstedivisjon med fire poeng.