Tap mot russiske Zenit

Det ble tøff motstand for Molde i kvalifiseringskampen til gruppespillet i Europaligaen mot storfavoritten Zenit St. Petersburg. Molde tok ledelsen like før pause ved Eirik Hestad, men i det 70. minuttet slo Artem Dzyuba og Zenit tilbake. Ti minutter før full tid ordnet innbytter Anton Zabolotny 2-1. I det 90. minuttet fikk Molde et nytt tilbakeslag da Miha Mevlja fastsatte sluttresultatet til 3-1. Returkampen spilles i Molde neste torsdag.