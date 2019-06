Tap i Trondheim

Andre omgang mellom Rosenborg og Kristiansund BK vart mållaus. Dermed enda det med heimesiger 1–0 etter ei straffescoring av Mike Jensen på overtid i første omgang. Ut frå spel og sjansar var det fortent at Rosenborg vann. KBK har no tapt to kampar på rad, men ligg likevel på ein sterk sjetteplass i eliteserien.