Tap for Ulstein Group

Ulstein Group hadde i 2019 ei omsetning på 2,57 milliardar kroner og eit driftsresultat som viser 204,4 millionar kroner i minus. Konsernresultatet for 2019 vart svakt, i hovudsak på grunn av tap på store prototyp-prosjekt. Koronapandemien har ikkje hatt direkte innverknad på rekneskapen for 2019, men vil vere med på å påverke usikkerheitsfaktorane for Ulstein framover, skriv konsernet i ei pressemelding.