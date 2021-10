Tap for Molde i toppkampen

Molde HK tapte 40 -34 borte mot serieleiar Storhamar. Molde ligg no på fjerdeplass på tabellen i Eliteserien, fire poeng bak hamarslaget. Anniken Obaidli, som gjekk frå Molde før sesongen, scora nest flest mål for Storhamar med åtte nettkjenningar. Flest mål for Molde hadde systera Mona Obaidli, som scora ni.