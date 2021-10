Tap for Molde HK på bortebane

Molde HK fekk det tøft borte mot Vipers Kristiansand. Kampen enda 38–27. Mona Obaidli, med 9 mål, scora flest for bortelaget. Molde ligg no på fjerdeplass på tabellen, to poeng bak serieleiar Storhamar.