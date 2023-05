Tap for Hødd

Det gikk ikke veien for Hødd under kampen mot Start på Sparebanken Sør Arena. Hødd begynte bra og ledet 0-1 til pause, men i andre omgang raknet det. Resulatet ble til slutt 4-2. Målene for Hødd var det Thomas Lillo og Torbjørn Kallevåg som stod for.