Tap for Havila Holding

Sævik-familien sitt selskap Havila Holding gikk på et tap på én milliard kroner i fjor. De to siste årene har familieselskapet tapt 2,1 milliarder kroner, viser det nylig framlagte regnskapet for 2022. Det skriver Sunnmørsposten. Det var Dagens Næringsliv som først omtalte regnskapet.

Havila Holding er eid med 10 prosent av Per Sævik selv mens barna Njål, Vegard og Hege Sævik sitter med 30 prosent hver.

Under Havila Holding ligger en rekke virksomheter. Blant annet Havila Offshore og Havila Kystruten. I tillegg låg Fjord1 her frem til det ble solgt.