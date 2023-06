Tap for AaFK Fortuna

AaFK Fortuna starta målfesten i søndagens kamp i 1. divisjon for kvinner. Den første scoringa mot serieleiar Kolbotn kom allereie etter to spelte minutt. Den var det Guro Hammer Røn (arkivbilde) som stod for. Men berre nokre minutt seinare utlikna Kolbotn. Dei scora så to mål til i første omgang.

Like før pause reduserte AaFK Fortuna. Også denne gong var det Guro Hammer Røn som sette ballen i mål. Då dei to laga gjekk til pause var stillinga 3–2 til Kolbotn.

AaFK Fortuna greidde ikkje å ta igjen Kolbotn i andre omgang og heimelaget auka til 4–2 på overtid. Og det blei også sluttresultatet.

AaFK Fortuna ligg no på ein tredjeplass på tabellen etter 11 spelte kampar.