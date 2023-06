Tap for AaFK

Aalesund gikk opp i ledelsen like før pause etter scoring fra Ebiye Moses, men like etter pause utligner Sivert Heltne Nilsen for Brann. Etter 71 minutter må Aalesund-spiller Kristoffer Barmen forlate banen etter to gule, og sunnmøringene må klare seg med ti mann resten av kampen. Niklas Fernando Nygaard Castro setter Branns andre mål i 80. minutt, og ti minutter senere kom det tredje, signert Ulrik Mathisen. Kampen ender dermed 3–1 til bortelaget.