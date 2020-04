Tannklinikkar opnar delvis

Dei offentege tannklinikkane opnar gradvis for pasientbehandling igjen i løpet av dei neste to vekene. Men for å unngå smittespreiing blir det ikkje normal drift. Difor blir smittesituasjonen vurdert nøye før ein eventuelt får time, og ein slepp ikkje inn på klinikkane utan avtale.