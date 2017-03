Det er måndag ettermiddag lange køar ved Digerneset i Skodje, etter at ein tankbil velta.

– Det er ein diesellekkasje frå bilen, den renn ut, og for at det ikkje skal antenne har vi laga ei tryggleikssone på 100 meter rundt bilen, seier operasjonsleiar Magne Tjønnøy.

Innsatsleiar Ragnvald Ramussen seier dei førebels ikkje veit kvifor tankbilen hamna i grøfta. For å vere på den sikre sida har dei altså oppretta ei tryggleikssone.

Skal vere lasta med 12 000 liter

Han opplyser at både politiet, helsevesenet og brannvesenet no arbeider på staden, men at det ikkje er enkelt å stoppe lekkasjen. Bilen skal innehalde 12 000 liter diesel, og ifølgje Rasmussen forsøkjer dei no å unngå at alt drivstoffet renn i grunnen.

– No skal dieselen pumpast over frå bilen som er utfor vegen og over i ein ny tankbil, seier Rasmussen. Han meiner dette vil ta tid, og ber folk om å køyre rundt.

Ingen er skadde som følgje av at tankbilen velta.

Ber folk køyre rundt

Det er måndag ettermiddag lange køar ved Digerneset i Skodje etter at ein tankbil med diesel har velta. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Politiet trur det kan ta tid før vegen blir opna igjen, og ber folk om å køyre riksveg 661 via Skodje sentrum eller riksveg 656 Glomset.

– Eg er redd det tek ei god stund, det er vanskeleg å seie, seier Tjønnøy.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Det er her ved Digerneset i Skodje bilen har hamna utfor vegen.

Måndag ettermiddag stengde ei av hovudfartsårene gjennom fylket, E39 gjennom Digerneset i Skodje.

Like etter klokka 17 fekk dei melding om at ein tankbil med diesel har velta.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

NRK kjem med meir.