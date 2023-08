TANGO Seaweed melder oppbud

Selskapet TANGO Seaweed i Herøy melder oppbud. Det skriver de selv i en pressemelding.

– Vi er både trist og skuffet at vi er nødt til å gi oss nå, men vi velger å tro at vårt bidrag til en ny næring hittil ikke har vært forgjeves, men at tare som fremtidens mat og råstoff har kommet til å bli. Næringen har fortsatt et langt lerret å bleike, og vi er spent på utviklingen framover, skriver selskapet som har jobbet med tare-produksjon til mat.

Selskapet i Haugsbygda opplyser at de i flere måneder har jobbet for å refinansiere selskapet, men måtte melde oppbud da det ikke var mulig å forlenge enkelte låneavtaler.