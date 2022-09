Talet på søknadar aukar

Så langt har Utdanningsforbundet mottatt om lag 3000 søknadar om dispensasjon frå lærarstreiken. Rundt 90 prosent blir innvilga.

Molde kommune har derimot fått avslag på søknad om dispensasjon for enkeltlærarar ved Bekkevoll ungdomsskole. Årsaka til avslaget frå Utdanningsforbundet er at reglane for dispensasjon ikkje var følgd i søknaden

Men talet på dispensasjonssøknadar landet over aukar for kvar dag, skriv Utdanningsforbundet.