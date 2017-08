Talenter samlet til Ålesund orkesterskole: – Øver åtte timer hver dag

Julius Leander Syrrist-Gelgota er glad for å bli kjent med mange andre musikere. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

En uke i august hvert år samles talentfulle strykere ved Ålesund Orkesterskole for å øve sammen, bli kjent med hverandre og ha det kjekt med musikken.

Orkesterskolen har holdt på i mange år og både nåværende og tidligere elever sier den betyr mye for dem.

– Den betyr veldig mye fordi jeg får lært mange ting som jeg ikke kan fra før. Da blir jeg enda flinkere enn jeg er til vanlig, sier Vilde Paulsen.

– Det er veldig gøy å spille med orkester og jeg har blitt kjent med veldig mange nye folk. Faren min jobber her og spiller bratsj, forteller Julius Leander Syrrist-Gelgota, som har tatt turen helt fra Oslo.

Øver åtte timer hver dag

Samuel Skrede er leder for Juniororkesteret. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Hallvard Bråthen Steinhovden har vært elev ved skolen tidligere og er tilbake som instruktør i år.

Han takker orkesterskolen for fremgangen han har opplevd som musiker.

– Det har vært en portal inn i å forstå hvordan det profesjonelle musikerlivet fungerer. Man møtes kun en uke og det er ekstremt intenst mens man holder på. Man øver 7–8 timer hver dag og læringskurven er ganske ekstrem. Progresjonen er helt annerledes i andre ungdomsorkester, mener han.

– Viktig med forbilder

Samuel Skrede er leder for Juniororkesteret under årets orkesterskole. Han forteller at det er unge musikere fra hele fylket, Sogn og Fjordane, Bergen, Trondheim og Oslo til stede, og at det kryr av talenter.

– Det dukker stadig opp talenter og i år er jeg ekstra glad for å ha ansvar for juniororkesteret. Her er det mange flotte talenter, som det blir spennende å følge fremover, sier Skrede.

Rune Bergmann er kunstnerisk leder for Fjord Cadenza. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Orkesterskolen arrangeres samtidig med Fjord Cadenza i Skodje kommune. Rune Bergmann er kunstnerisk leder for musikkfestivalen, og er glad for at samspillet med de unge musikerne fungerer så bra.

– Da får de profesjonelle være sammen med barn og unge, mens de får prøve seg med de profesjonelle. Jeg husker selv at jeg var avhengig av å ha noen å se opp til, og det er viktig å ha gode forbilder, mener han.

– Alle her blir ikke profesjonelle, men det å få holde på med musikk gjør noe med oss som mennesker. Det er veldig viktig for meg, legger han til.