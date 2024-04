Takksame etter funn av Roman Solovjovs

Havøy Kystfiske i Skodje er takksame for funnet av Romans Solovjovs, som omkom i ei båtulykke i januar i fjor utanfor Svalbard. Han blei funnen i sjøen 12. april etter å ha vore sakna i over eitt år.



Reiarlaget skriv i ei pressemelding at dei også sender ei takk til trålaren Kongsfjord som fann mannen og tok han til land. Utover dette vil dei ikkje gi nokon kommentar før politiet har konkludert i saka.

Havarikommisjonen har tidlegare påpeikt svikt i fleire ledd etter ulykka.

Mellom anna var ikkje arbeid på akterdekket sikra med fysiske barrierar mot fall over bord.