Takker helsedirektøren for unnskyldningen

Ida Carmelita Gils og Svein André Ødegaard har tre sønner sammen, men en av dem fikk aldri vokse opp. Over to år er gått siden sønnen Sebastian gikk bort, bare 10 måneder gammel.

Ifølge Helsetilsynet fikk ikke babyen forsvarlig helsehjelp. Han døde i helikopter på vei fra Kristiansund til St. Olavs Hospital.

Nylig fikk familien en offisiell beklagelse fra Helse Møre og Romsdal, da de møtte helseforetakets direktør, Espen Remme.

– Han har møtt oss med ydmykhet, og han har møtt oss med respekt. Det viktigste for meg var at han så Sebastian som et menneske. For det er det veldig mange som ikke har gjort, sier Ida Carmelita Gils.

Feil å skylde på barneavdelingen

Sebastian Gils Ødegaard gikk bort 10. måneder gammel. Foto: Privat

Foreldrene støtter kampen for å gjenåpne barneavdelingen, men er uenige i at en åpen barneavdeling kunne reddet Sebastian.

De ber media og andre om å ikke bruke sønnen i kampen for barneavdelingen i Kristiansund.

– Grunnen til at Sebastian døde var at han ikke ble tatt alvorlig og ikke fikk den oppfølgingen han trengte. Det blir helt feil å skylde på at barneavdelingen var stengt den helga, mener faren til Sebastian, Svein André Ødegaard.