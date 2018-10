Takkar leitemannskapa

30 personar frå Røde Kors og Norsk Folkehjelp stilte opp på kort varsel for å delta i leitinga etter føraren som var forsvunnen frå bilulukka i Langmyrvegen i Molde. Politiet var redd for at sjåføren og eventuelle passasjerar var alvorleg skadde. No takkar politiet alle frivillige som stilte opp. Ein mann i 40-åra er funnen og sikta for å ha forlate ulukka.