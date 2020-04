Takkar for pengar til skipstunnel

Styringsgruppa for Stad skipstunnel takkar Vestland fylke for 300.000 kroner i støtte til arbeidet med å få realisert Stad skipstunnel. Fylkesutvalget i Vestland fylke har i dag vedtatt å støtte påverkingsarbeidet til styringsgruppa, og seier at prosjektet er eit viktig prosjekt å for Vestland fylkeskommune, skriv styringsgruppa i ei pressemelding.